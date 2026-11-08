Прем’єр Туск оголосив жалобу після стрілянини з шістьма загиблими у Кракові — Interia

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площі загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Як повідомляє Interia, Туск закликав виявити надзвичайну солідарність на всіх рівнях і наголосив на необхідності підтримки родин загиблих. Прем’єр також сказав, що трагедію переживають у людському та суспільному вимірах.

Дані про загиблих і поранених

У канцелярії прем’єр-міністра Польщі повідомили, що серед загиблих — чотири жінки та двоє чоловіків. Підтверджено загибель трьох громадянок Польщі та громадянина Великої Британії. Особи ще двох загиблих на момент публікації не були встановлені.

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Серед 16 поранених є двоє поліцейських, які прибули на виклик, а також нападник. П’ятеро постраждалих є громадянами Австрії, Німеччини, Португалії, Росії та Великої Британії. Ще п’ятеро поранених — краківські візники.

Дії екстрених служб

За даними канцелярії прем’єр-міністра, перші поліцейські почали діяти майже відразу після повідомлення про постріли. Під час перестрілки з нападником двоє правоохоронців зазнали тяжких поранень і були прооперовані. Згодом речник Малопольського воєводського управління повідомив Reuters, що їхній стан оцінюють як стабільний.

Головний комендант поліції Марек Боронь заявив, що перше повідомлення про стрілянину надійшло о 15:00:15, а до центру екстрених викликів надійшло приблизно 40 звернень. До операції залучили 30 поліцейських екіпажів, 24 підрозділи Державної пожежної служби та 62 рятувальників. Поліція разом із прокуратурою проводить процесуальні дії, а в Кракові організували психологічну допомогу для постраждалих.

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