Прем’єр Туск заявив про довіру до Косіняка-Камиша після зустрічі з Менценом — Interia

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск прокоментував зустріч віцепрем’єра та лідера Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша з лідером Конфедерації Славоміром Менценом. Глава уряду заявив, що повністю довіряє Косіняку-Камишу, назвавши його не лише віцепрем’єром, а й людиною, гідною довіри, та своїм другом.

Туск також закликав не надавати цій зустрічі надмірного значення. Як повідомляє Interia, журналісти запитали прем’єра про спільне фото політиків, опубліковане в їхніх акаунтах на платформі X.

Спільне фото політиків

Увечері в четвер Менцен і Косіняк-Камиш оприлюднили спільну фотографію. Менцен підписав її словами «Іде на краще», а Косіняк-Камиш написав, що день минув дуже продуктивно.

За даними видання, під час зустрічі політики говорили про кризу навколо Конституційного трибуналу Польщі.

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Пропозиція щодо Конституційного трибуналу

Раніше Косіняк-Камиш представив проєкт змін до конституції, який назвав конституційним перезавантаженням. Він звернувся по підтримку до опозиційних сил — Конфедерації та партії «Розвиток Плюс».

Проєкт передбачає, що Національні збори за мотивованим поданням Національної ради судочинства могли б більшістю щонайменше у три п’ятих від законного складу, тобто 336 голосами, визнати тривалу неспроможність Конституційного трибуналу виконувати свої функції. Після цього такою самою більшістю пропонується одним голосуванням обрати новий склад із 15 суддів: по п’ятьох на строки три, шість і дев’ять років.

Кандидатів мав би висувати маршалок Сейму після консультацій, зокрема з очільниками Верховного та Вищого адміністративного судів, а також за попередньою згодою президента. Для внесення конституційного проєкту необхідні щонайменше 92 підписи депутатів, а для ухвалення змін потрібні дві третини голосів у Сеймі та абсолютна більшість у Сенаті.

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