Прем’єр Туск заявив, що президент Навроцький поки не зустрінеться з ним — RMF24

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск запропонував президентові Каролю Навроцькому зустріч щодо Конституційного трибуналу. Як повідомляє RMF24, Туск сказав, що отримав від президента SMS-повідомлення про те, що зустрічі наразі не буде.

Заяви учасників ефіру

Сенатор і колишній заступник міністра охорони здоров’я від PPS Войцех Конечний заявив, що Навроцький є заручником середовищ, які сприймають розмову з Туском як розмову з дияволом. На його думку, для багатьох представників цих кіл така зустріч могла б вважатися зрадою.

Депутат PiS, професор Кароль Карський назвав Туска хронічним брехуном. Він також заявив, що прем’єр нібито ввів поліцію до Конституційного трибуналу, а туди із застосуванням кийків завели людей, яких Карський назвав узурпаторами. Політик припустив, що Туску могли порадити залучити президента до цієї справи.

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Чутки про технічний уряд

У програмі Sprawdzam! також обговорювали чутки про можливе створення технічного уряду, який міг би усунути кабінет Туска від влади. За даними RMF24, вони виникли після зустрічі Владислава Косіняка-Камиша з PSL зі Славоміром Менценом із «Конфедерації».

Карський заявив, що нинішня ситуація є безпрецедентною для Польщі після 1989 року, та сказав, що кожна порядна людина, на його думку, мала б залишити уряд. Конечний відповів, що не бачить можливості створення технічного кабінету: ніщо цього не віщує, а PSL, на його думку, навряд чи піде на такий крок. Він також сказав, що партія маршалка Шимона Головні є надто розділеною, щоб забезпечити необхідну підтримку.

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