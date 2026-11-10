Прем’єр Угорщини заявив про затримання брата Орбана — The Guardian
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в межах розслідування ймовірного переправлення людей затримали Арона Орбана — брата колишнього глави уряду Віктора Орбана. Про це повідомляє The Guardian.
Чотири затримання
Національне управління захисту та повернення активів Угорщини повідомило, що спільна операція з поліцією призвела до затримання чотирьох людей — трьох чоловіків і однієї жінки. Також правоохоронці провели обшуки в Будапешті та медьє Пешт.
У заяві відомства не назвали імен затриманих. Водночас Мадяр під час виступу в Берліні пов’язав одне із затримань з Ароном Орбаном, якому 49 років.
Підозри у схемі з візами
За даними поліції, затриманих підозрюють у тому, що протягом кількох місяців 2024 року вони допомагали громадянам В’єтнаму дістатися Західної Європи. Слідство вважає, що понад 100 громадянам В’єтнаму сприяли в отриманні віз в угорських дипломатичних установах у В’єтнамі в обмін на винагороду, пов’язану з вербуванням, яку учасники ймовірної схеми розподіляли між собою.
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Поліція підозрює чотирьох затриманих у переправленні людей у складі злочинної змови з метою фінансової вигоди. Одного з підозрюваних також вважають причетним до ймовірної торгівлі впливом під час оформлення віз.
Реакція Віктора Орбана
Віктор Орбан назвав дії посадовців політичним переслідуванням і заявив, що справжньою ціллю є він, а молодшого брата нібито використовують для тиску на нього. Орбан залишається президентом правої націоналістичної партії Fidesz.
Після приходу до влади у травні Мадяр створив Національне управління захисту та повернення активів для виявлення можливих минулих зловживань державними коштами та запобігання майбутнім порушенням. Він назвав цей орган частиною антикорупційної кампанії «Операція Чистилище».