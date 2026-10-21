Прем’єр Вікторії Керролл сплатив за пальне після помилки на АЗС — ABC News Australia

Прем’єр австралійського штату Вікторія Бен Керролл оплатив рахунок за пальне після того, як пізно ввечері в понеділок виїхав з автозаправки в Мельбурні, не заплативши. Про це повідомляє ABC News.

Пояснення прем’єра

За словами Керролла, того вечора він отримував брифінги щодо нападу на незалежну депутатку Гелен Гейнс на північному сході штату. За даними ABC News, унаслідок нападу депутатка зазнала критичних травм.

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Керролл сказав журналістам, що після повернення додому був зайнятий телефонними розмовами. Він обговорив з дружиною, хто поверне пенал подруги їхньої доньки, і погодився зробити це та дорогою заїхати по пальне. Наступного дня він дізнався, що не оплатив заправку.

Оплату внесли одразу

Керролл заявив, що одразу розрахувався за пальне та подякував працівникам АЗС за розуміння. За даними ABC News, про помилку Керроллу повідомив Департамент парламентських послуг, до якого напередодні звернулася поліція.

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