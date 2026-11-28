Прем’єр австралійського штату Вікторія Бен Керролл, представник Лейбористської партії, визнав поразку на виборах до парламенту штату. Він також втратив своє депутатське місце. На пресконференції Керролл повідомив, що зателефонував лідерці Ліберальної партії Джесс Вілсон і привітав її.

Як повідомляє Anadolu Agency, після підрахунку понад 17% голосів Ліберально-національній коаліції прогнозували понад 35 місць у нижній палаті парламенту штату. Для більшості в ній необхідно здобути щонайменше 45 із 88 мандатів.

Підрахунок голосів триває

На виборах змагаються 1 037 кандидатів за 88 місць у нижній та 40 місць у верхній палатах парламенту. Виборча комісія Вікторії назвала це голосування найбільшими й найскладнішими виборами в історії штату.

Партія або коаліція, що здобуде більшість у нижній палаті, сформує уряд Вікторії. Верхня палата розглядає законодавство, ухвалене нижньою палатою.

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Вікторія є другим за чисельністю населення штатом Австралії: там проживають близько 7,2 млн людей, а право голосу мають приблизно 4,7 млн виборців. Дільниці працювали з 8:00 до 18:00 за місцевим часом.

Ймовірна зміна влади

Перемога коаліції може завершити 12 років правління Лейбористської партії у штаті. Джесс Вілсон, яка очолює Ліберальну партію, має стати 51-ю прем’єркою Вікторії. За словами Керролла, вона стане наймолодшою та першою обраною жінкою на цій посаді.

Ультраправа партія One Nation також може розширити своє представництво в парламенті штату понад одне нинішнє місце у верхній палаті. За повідомленнями, коаліція планує скасувати перший в Австралії офіційний договір із корінними народами, посилити правила застави та покарання для неповнолітніх, а також запровадити жорсткіші обмеження на протести. Вона також обіцяла розширити геологорозвідку газу, скасувати великий проєкт передавальної мережі для відновлюваної енергетики та заборону на газові підключення в нових будинках.

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