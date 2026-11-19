Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у Єревані, що його країна не вступатиме до НАТО. Про це він сказав під час сесії запитань і відповідей у парламенті.

Відмова від підписання хартії

За словами Пашиняна, Вірменія не підписала хартію про ключові принципи європейської безпеки на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні через численні згадки про НАТО в документі. Про це повідомляє Anadolu Agency.

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Позиція Єревана

Пашинян заявив, що Вірменія розпочала процес вступу до Європейського Союзу, однак її політика не передбачає ані рішення приєднатися до НАТО, ані такої мети. Він додав, що Єреван вважав прийнятною значну частину інших положень хартії, але не готовий ухвалювати курс на вступ до військового альянсу. За його словами, європейські партнери Вірменії зрозуміли цю позицію.

Хартія європейської безпеки

13 листопада хартію на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні підписали близько 40 країн. Документ викладає принципи європейської безпеки, як їх визначили держави-підписанти.

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