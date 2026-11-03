Прем’єр Вірменії Пашинян: заявка до ЄС можлива у 2027–2028 роках — RMF24

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подання країною заявки на членство в Європейському Союзі у 2027 або 2028 році є реалістичним. Про це він сказав в інтерв’ю Euronews, повідомляє RMF24.

Процес вступу до ЄС

У серпні Пашинян заявляв, що його уряд має намір подати заявку на вступ до ЄС «у найближчому майбутньому». Водночас Єреван ще не подав офіційної заяви. За словами прем’єра, влада вже розпочала процес, який має привести до остаточного рішення про формальне звернення щодо членства в Євросоюзі.

Вірменія також веде діалог із Європейською комісією щодо лібералізації візового режиму. Як зазначає Euronews, метою є завершення цього процесу до 2029 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вибір між Брюсселем і євразійським блоком

Пашинян сказав, що вірмени мають зробити вибір між Брюсселем і російським євразійським блоком. Він наголосив, що уряд прагне створити для Вірменії альтернативу та диверсифікувати політичні й економічні зв’язки країни.

За даними Euronews, Росія, держава-агресор, погрожувала Вірменії заходами у відповідь, зокрема припиненням постачання енергії. Пашинян заявив, що дисбаланс у будь-яких відносинах створює ризики.

Він також назвав прикладом для Вірменії прагнення Грузії стати повноправним членом ЄС. На думку прем’єра, успіх Грузії важливий для того, як громадяни Вірменії сприйматимуть європейські перспективи своєї країни.

Читай нас у