Прем’єр Вонг зустрівся зі спадкоємним принцом Абу-Дабі — The National

В ОАЕ Халед бін Мохамед, спадкоємний принц Абу-Дабі та голова Виконавчої ради Абу-Дабі, у вівторок, 20 жовтня, зустрівся з прем’єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом. Зустріч відбулася в Національному музеї Заїда в межах офіційного візиту глави сінгапурського уряду до Еміратів.

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За даними медіаофісу Абу-Дабі, представники ОАЕ та Сінгапуру обмінялися дружніми думками щодо глибоко вкорінених відносин між двома країнами. Вони також обговорили тісне партнерство ОАЕ та Сінгапуру, яке медіаофіс назвав важливою складовою двосторонніх зв’язків.

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Екскурсія музеєм

Після зустрічі Халед бін Мохамед супроводив Лоуренса Вонга під час екскурсії Національним музеєм Заїда. Вонг перебуває в ОАЕ з офіційним візитом, повідомив медіаофіс. Про подію повідомляє The National з посиланням на медіаофіс Абу-Дабі.

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