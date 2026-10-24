Прем’єра Кука розкритикували під час візиту до Саут-Гедленда — ABC News Australia

Прем’єр Західної Австралії Роджер Кук під час п’ятигодинного візиту до Саут-Гедленда в Австралії зіткнувся з критикою місцевих жителів. Це була його перша поїздка до міста після того, як уряд штату оголосив про коронерське розслідування загибелі трьох дітей у 2022 році.

Як повідомляє ABC News, розслідування стосується вбивства Маргарет Гоук її 10-річної доньки, семирічного сина та чотиримісячної дитини. Рішення про нове розслідування ухвалили після політичного та медійного тиску через роботу Департаменту захисту дітей Західної Австралії.

Заклики до діалогу з громадою

Старійшина народу ньямал-пітжикарлі Доріс Ітон під час зустрічі закликала Кука та міністерку захисту дітей Джессіку Стойковскі частіше приїжджати до громади. За її словами, посадовцям варто побути в місті та ходити його вулицями, адже ситуацію неможливо повністю оцінити з Перта.

Після переговорів з організацією Hedland Aboriginal Strong Leaders до посадовців звернулася жінка, яка назвала себе колишньою прийомною матір’ю. Вона запитала, коли департамент нестиме відповідальність і коли посадовці почнуть говорити з громадою.

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У центрі уваги також залишаються повідомлення про те, що до 15 дітей могли жити без нагляду в державному будинку в Саут-Гедленді до вересня. Кук заявив, що розуміє прагнення мешканців побачити поліпшення, а метою візиту назвав консультації з тими, хто надає послуги в громаді.

Вакансії та перевірка департаменту

Під час поїздки уряд не оголосив нових рішень у сфері захисту дітей, а прем’єр не зустрічався з родинами, яких торкнулася криза. Бабуся загиблих дітей Дороті Паперток, за даними ABC News, відмовилася від запрошення на зустріч із прем’єром. Раніше вона домагалася проведення коронерського розслідування.

Джессіка Стойковскі не змогла назвати кількість заповнених штатних одиниць після того, як у парламенті Західної Австралії повідомили про 11 вакансій працівників служб захисту дітей у регіоні Пілбара. До Саут-Гедленда направили тимчасову команду підтримки. Міністерка очікує до кінця місяця отримати результати перевірки щодо рекомендацій, підготовлених після вбивств у родині Гоук.

Тим часом уповноважена Західної Австралії у справах дітей і молоді Жаклін Макгоуен-Джонс представила в парламенті критичний звіт про систему захисту дітей. У ньому проаналізували досвід 19 дітей, яких неодноразово поміщали до закритого центру догляду, та запропонували 56 рекомендацій.

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