Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі поговорила з президентом США Дональдом Трампом у Манілі, Філіппіни, на полях регіонального саміту. Під час вечері, яку влаштував президент Філіппін Фердинанд Маркос, вони підтвердили тісну співпрацю з питань Індо-Тихоокеанського регіону, повідомляє Channel NewsAsia.

Поїздка до Китаю

У середу Такаїчі має вирушити до південнокитайського міста Шеньчжень на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Це буде її перша поїздка до Китаю на посаді глави уряду Японії.

Водночас японська прем’єр-міністерка, ймовірно, не проведе офіційної двосторонньої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Відносини Токіо й Пекіна погіршилися після висловлювань Такаїчі в листопаді минулого року про можливе втручання Японії в разі нападу на Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

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Можливий контакт із Путіним

Кілька медіа з посиланням на неназваного високопосадовця повідомили, що Такаїчі може коротко зустрітися з Володимиром Путіним, лідером РФ — держави-агресора. Представник японського МЗС, відповідальний за російський напрямок, заявив, що жодного рішення щодо таких переговорів ще не ухвалили.

Відносини Японії та Росії останніми тижнями погіршилися після арешту в Росії японського журналіста за звинуваченнями у шпигунстві та вилучення активів компанії Japan Tobacco. Сі Цзіньпін, Трамп і Путін мають зустрітися на полях саміту в четвер. Речник японського уряду Мінору Кіхара заявив, що Токіо уважно стежить за відносинами США, Китаю та Росії, наголосивши на важливості японсько-американського альянсу.

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