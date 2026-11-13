Прем’єрка Японії Такаїті вперше відвідає Китай на посаді глави уряду — Channel NewsAsia

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті 16–19 листопада відвідає Філіппіни та Китай. У Шеньчжені, Китай, вона візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС); це буде її перша поїздка до Китаю після вступу на посаду глави японського уряду, повідомляє Channel NewsAsia.

Програма візиту

Заступник генерального секретаря кабінету міністрів Японії Масанао Одзакі заявив, що Такаїті відвідає Манілу для участі в заходах, пов'язаних з Асоціацією держав Південно-Східної Азії, а згодом — Китай для участі в саміті АТЕС.

На саміті в Шеньчжені японська прем'єрка обговорюватиме торгівлю та інвестиції, регіональну економічну інтеграцію, економічну й енергетичну стійкість, а також цифрову економіку. За словами Одзакі, Такаїті представить позицію Японії щодо цих питань.

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Напружені відносини з Пекіном

Поїздка відбудеться на тлі напружених відносин Токіо і Пекіна. У листопаді минулого року Такаїті заявила, що Японія може втрутитися в разі нападу на Тайвань, який Пекін вважає своєю територією. Китай після цього застеріг своїх громадян від поїздок до Японії та запровадив торговельні обмеження, які, за повідомленнями, істотно скоротили постачання рідкісноземельних мінералів японським компаніям.

Минулого місяця Такаїті назвала Китай «важливим сусідом» і пообіцяла будувати стабільні відносини, водночас заявивши, що Японія твердо відстоюватиме власні позиції та закликатиме до відповідальної поведінки. Аналітики, яких цитує видання, вважають двосторонню зустріч Такаїті з головою КНР Сі Цзіньпіном малоймовірною.

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