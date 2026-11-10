Прем’єрка Японії Такаїті закликала до співпраці щодо ШІ — The Japan Times

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті під час онлайн-зустрічі, організованої урядом Франції, закликала міжнародну спільноту об’єднати зусилля для розв’язання питань безпеки, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Ризики новітнього ШІ

Такайті заявила, що передові системи штучного інтелекту створюють нові виклики для безпеки, зокрема через можливість їхнього використання у кібератаках і ризик втрати контролю над такими технологіями. За її словами, вплив ШІ виходить за межі державних кордонів, тому міжнародна співпраця є необхідною.

Як повідомляє The Japan Times, глава японського уряду також наголосила на потребі поглиблювати міжнародні обговорення, які дали б змогу одночасно підтримувати інновації та управляти ризиками.

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Плани японського уряду

Такайті пояснила, що японський уряд прагне найближчим часом провести саміт із питань штучного інтелекту. Японія сподівається сприяти розвитку міжнародної співпраці в межах оновленого бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

У зустрічі, що розпочалася о 22:00 у понеділок, узяли участь президент Франції Емманюель Макрон, лідери інших країн, представники державних установ і бізнесу, пов’язаного зі ШІ. Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара заявив, що Токіо отримав інформацію про графік зустрічі від французького уряду в другій половині минулого тижня. За його словами, прем’єр-міністерка вирішила долучитися, оскільки важливо донести до міжнародної спільноти позицію та зусилля Японії.

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