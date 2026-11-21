Прем’єрка Японії Санае Такаїті у вівторок зустрінеться в Токіо з президенткою Міжнародного кримінального суду Томоко Акане. Зустріч відбудеться в офісі глави японського уряду, повідомляє The Japan Times з посиланням на уряд.

Підтримка Міжнародного кримінального суду

Це буде перша зустріч Такаїті та Акане відтоді, як адміністрація президента США Дональда Трампа у серпні внесла очільницю МКС до санкційного списку. Зустріч має продемонструвати міжнародній спільноті, що Японія й надалі повністю підтримує суд.

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Японія також планує достроково сплатити свій нарахований внесок до МКС за 2027 рік у відповідь на санкції. Очікується, що Такаїті окреслить ці заходи підтримки під час зустрічі з Акане.

Виступ Акане в Токіо

Востаннє прем’єрка Японії зустрічалася з президенткою МКС у січні. Того ж вівторка Томоко Акане має прочитати лекцію на заході, організованому позапартійною парламентською асоціацією з перегляду дипломатії у сфері прав людини.

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