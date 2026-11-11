Прем’єрка Італії Мелоні зустрінеться з опозицією через кібератаки — ANSA English
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в четвер зустрінеться в Римі з лідерами опозиційних партій, щоб обговорити нещодавні кібератаки на супермаркети та інші системи, а також повідомлення про ймовірні вибухові пристрої у школах.
Зустріч у Палаццо Кіджі
Зустріч запланована на 9:00 у Палаццо Кіджі. Як повідомляє ANSA, Мелоні запросила на неї лідерів опозиційних партій.
Джерела в офісі глави італійського уряду заявили, що учасники обміняються наявною інформацією та оцінять складну ситуацію, пов’язану з різними повідомленнями про загрози, що надходили останніми днями.
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Повідомлення про загрози школам
Серед питань, які обговорюватимуть на зустрічі, — діяльність, пов’язана з кібератаками, а також повідомлення про нібито розміщення вибухових пристроїв у школах. У середу електронні листи з погрозами вибуху отримали приблизно 6 тисяч італійських шкіл.
У канцелярії прем’єр-міністерки зазначили, що метою уряду є повний обмін інформацією та інституційний діалог щодо ситуації, яка стосується національної безпеки і спокою громадян.