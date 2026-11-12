Прем’єрка Мелоні закликала до єдності після масових погроз школам — Anadolu Agency

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч із лідерами опозиції в палаці Кіджі після масових фальшивих повідомлень про замінування шкіл. Вона закликала політичні сили до співпраці у відповідь на кіберзагрози та інциденти, що порушили роботу навчальних закладів, повідомляє Anadolu Agency.

Листи надійшли до 6 тисяч шкіл

Напередодні анонімні електронні листи з погрозами вибуху отримали близько 6 тисяч італійських шкіл. Це спричинило евакуації, перевірки та загальну тривогу. Згодом влада встановила, що конкретної небезпеки не було.

Італійські медіа також повідомляли про нові погрози, спрямовані проти шкіл, 12 листопада. Попри це навчальні заклади того дня відновили звичайну роботу.

Опозиція просить деталей і пропозицій

За словами учасників зустрічі, Мелоні поінформувала опозиційних політиків про останні інциденти, зокрема про пов'язану з хакерами активність та неправдиві повідомлення про бомби. Вона наголосила, що ця нарада не має замінювати офіційного інформування парламенту.

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У переговорах брали участь лідери опозиції Еллі Шляйн, Джузеппе Конте, Нікола Фратоянні, Анджело Бонеллі, Маттео Ренці, Ріккардо Маджі, Карло Календа та Едоардо Цієлло, а також віцепрем'єри Антоніо Таяні й Маттео Сальвіні та кілька міністрів.

Представники опозиції заявили про готовність співпрацювати, водночас закликали уряд надати більше подробиць і конкретних пропозицій. Шляйн зазначила, що обговорення має продовжитися в парламенті та комітеті COPASIR, який здійснює парламентський нагляд за розвідувальними службами. Конте закликав запровадити чіткіші протоколи та швидше посилювати кіберзахист. Фратоянні також виступив за збільшення фінансування кібербезпеки.

Уряд Італії вважає останні інциденти частиною ширшої хвилі кіберзагроз і дезінформаційних зусиль, спрямованих на створення хаосу та невизначеності.

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