Прем’єрка Такаїчі відмовилася висилати дипломата КНР — South China Morning Post

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі зрештою не стала висилати китайського дипломата Сюе Цзяня після погрози Пекіна вислати двох японських консулів у відповідь на кожне таке рішення. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на японську газету Yomiuri.

Погроза у форматі два за одного

За даними Yomiuri, 18 листопада минулого року в Пекіні відбулася зустріч представника японського МЗС Масаакі Канаї та його китайського колеги Лю Цзінсуна, який тоді очолював департамент азійських справ. Канаї передав позицію Такаїчі щодо можливого вислання китайського дипломата через його допис у соціальних мережах.

Лю назвав японських генеральних консулів, які працюють у Китаї, та попередив, що у відповідь на вислання одного китайського дипломата Пекін висилатиме двох японських. У Токіо, за інформацією видання, очікували обмеженої відповіді за принципом один за одного, що дозволило б обом сторонам зберегти можливість для дипломатичного маневру.

Сюе Цзянь, генеральний консул Китаю в Осаці, 8 листопада опублікував допис із погрозою відтяти «брудну шию» тому, хто наважиться втрутитися. Згодом дипломат видалив публікацію, яка спричинила протести в Токіо.

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Напруження через Тайвань

Приблизно за тиждень до зустрічі в Пекіні Такаїчі доручила високопосадовцям попередити китайську сторону, що Японія оголосить Сюе персоною нон ґрата, якщо його швидко не відкличуть. За даними Yomiuri, після погрози Пекіна розширити взаємні вислання дипломатів японська сторона відмовилася від цього кроку, побоюючись суттєвого обмеження дипломатичних каналів.

Напруження між Пекіном і Токіо посилилося після заяви Такаїчі в парламенті 7 листопада. Тоді вона сказала, що напад на Тайвань може створити ситуацію, яка загрожуватиме виживанню Японії та потенційно виправдовуватиме військове втручання. Пекін вимагає повністю відкликати ці слова, однак Такаїчі не демонструвала готовності це зробити.

Японія також пропонувала провести зустріч Такаїчі з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені наступного тижня, але Пекін відхилив запит.

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