Прем’єрка Такаїчі зустрінеться з президентом Лі в Манілі — The Japan Times

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі у вівторок проведе переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Манілі, на Філіппінах. Про заплановану зустріч у понеділок повідомили обидві сторони, пише The Japan Times.

Порядок денний переговорів

Як повідомило агентство Yonhap із посиланням на речника адміністрації президента Південної Кореї, сторони обговорять двосторонні відносини, а також питання регіональної та міжнародної безпеки. Такаїчі оголосила про переговори в межах серії зустрічей під час поїздки до Маніли на саміт АСЕАН.

Після Маніли японська прем'єрка планує відвідати китайський Шеньчжень для участі у форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Зустріч із Лі Чже Мьоном стане четвертим двостороннім самітом лідерів відтоді, як Такаїчі обійняла посаду в жовтні минулого року.

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Контакти лідерів

У травні Такаїчі відвідала Андон — рідне місто президента Південної Кореї. Цей візит був частиною човникової дипломатії, що передбачає взаємні візити лідерів двох країн і має зміцнювати їхні відносини. У січні Такаїчі та Лі зустрічалися в Нарі, рідному місті японської прем'єрки.

Японія та Південна Корея регулярно проводять тристоронні консультації зі США, які значною мірою зосереджені на Північній Кореї, що має ядерну зброю. Такаїчі та Лі продовжили курс попередників на поліпшення відносин, відкладаючи історичні суперечки та наголошуючи на стратегічній важливості двосторонніх зв'язків.

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