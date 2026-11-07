Прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїчі розкритикували в соцмережах після допису про японську каліграфію шодо, в якому вона не згадала про її зв’язок із китайською традицією. Це сталося після того, як ЮНЕСКО оприлюднила номінації, подані цього року для розгляду щодо включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Номінації ЮНЕСКО

Як повідомляє South China Morning Post, ЮНЕСКО оприлюднила 59 номінацій. Серед них — китайська кухня, традиційний іспанський музично-танцювальний жанр хота та японська каліграфія шодо.

Такаїчі привітала номінацію шодо, назвавши її цінною японською культурною практикою. У дописі вона зазначила, що ця традиція виражає ієрогліфи через техніки письма пензлем із використанням пензлів, туші, тушечниць і паперу, а також дає змогу передавати думки й емоції автора.

Реакція користувачів

Деякі користувачі соцмереж розкритикували прем’єр-міністерку за відсутність згадки про китайське коріння каліграфічної традиції. Один із коментаторів заявив, що пензель, туш, тушечниця і папір походять із Китаю.

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За даними японського Агентства у справах культури, до появи китайських ієрогліфів приблизно у IV–V століттях Японія не мала власної системи письма. У наступні століття країна підтримувала культурні контакти з Китаєм і надсилала туди посланців для вивчення політичної системи, релігії, літератури та міського планування.

Водночас японська каліграфія поступово набула місцевих рис. За інформацією Токійського національного музею, до X століття японські каліграфи сприяли формуванню власного стилю. Шодо зареєстрували як нематеріальну культурну цінність Японії у 2021 році, а 2023 року Агентство у справах культури обрало її кандидаткою для номінації до списку ЮНЕСКО.

Міжурядовий комітет ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини має ухвалити рішення про включення елементів до списку на сесії в Сямені, у китайській провінції Фуцзянь, з 30 листопада до 5 грудня.

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