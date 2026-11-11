В Австралії прем’єр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс, міністерка поліції Ясмін Кетлі та міністр туризму Стів Кампер отримали судові повістки для надання свідчень у кримінальній справі щодо лютневого протесту біля міської ратуші Сіднея. Захист учасників акції прагне допитати посадовців про підготовку поліцейської операції, повідомляє ABC News.

Політиків викликали дати свідчення 8 березня — за п’ять днів до виборів у штаті, призначених на 13 березня. Справу порушено проти демонстрантів, які протестували проти візиту президента Ізраїлю Іцхака Герцога. Понад десяток учасників акції 9 лютого мають обвинувачення, зокрема у нападі на поліцейських.

Питання до влади й поліції

Соліситор захисту Нік Ганна заявив, що хоче з’ясувати ступінь участі уряду штату в ухваленні оперативних рішень щодо протесту. За його словами, захист має намір стверджувати, що така участь могла бути неналежним втручанням у рішення, які мали б залишатися незалежними поліцейськими рішеннями.

Судові повістки також отримали комісар поліції Мал Леньйон, заступник комісара Пол Данстан і керівники апаратів прем’єра та міністерки поліції. Раніше Міннс заявляв, що уряд був залучений до ухвалення рішень щодо операції.

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Додаткові повноваження поліції

За даними ABC News, у ніч протесту уряд, імовірно, надав поліції доступ до двох джерел додаткових повноважень. Одним із них була декларація про обмеження публічних зібрань, запроваджена відповідно до закону, ухваленого після нападу на пляжі Бонді. Згодом Апеляційний суд визнав цей закон неконституційним.

Другою була декларація щодо великої події, яку Стів Кампер видав як міністр туризму. Організатори протесту безуспішно намагалися оскаржити її напередодні акції. Представники Міннса, Кетлі та Кампера заявили, що коментарі були б недоречними, оскільки справа перебуває на розгляді суду.

Минулого місяця захист продемонстрував суду відео, на якому, за його твердженням, зафіксовано неправомірне застосування сили поліцією. Магістрат місцевого суду Скотт Неш визнав листування високопосадовців поліції та парламентарів релевантним і відхилив спробу комісара поліції заблокувати його оприлюднення. Поліція вже відкликала 10 із 30 первинних обвинувачень, а процес щонайменше щодо 16 протестувальників очікується в липні 2027 року.

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