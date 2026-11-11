Премія Кейна підтвердила перемогу Кундзідзези після перевірки ШІ — BBC News

У Зімбабве Премія Кейна з африканської літератури підтвердила перемогу письменника Сімбараше Кундзідзези у цьогорічному конкурсі після внутрішньої перевірки звинувачень у використанні генеративного штучного інтелекту. Організація заявила, що не виявила доказів застосування ШІ під час написання оповідання The Blue Fighter, за яке автор отримав нагороду розміром 10 тисяч фунтів стерлінгів — близько 13 тисяч доларів.

Висновки перевірки

Голова ради опікунів премії Елла Вакатама повідомила, що розслідування засвідчило: оповідання написала людина. Перевірку провели після публікації в американському журналі The Atlantic, де журналістка Ваухіні Вара стверджувала, що сервіс виявлення ШІ Pangram визначив текст як повністю згенерований штучним інтелектом.

Як повідомляє BBC News, Премія Кейна обрала підхід, зосереджений на людській перевірці. Він передбачав інтерв’ю з автором, членами журі 2026 року та представниками Shallow Tales Review, де оповідання було вперше опубліковане. Також незалежний фахівець із кібербезпеки та цифрової криміналістики проаналізував метадані чернеток, написаних Кундзідзезою.

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Реакція автора та передісторія твору

Звинувачення спричинили активну дискусію в соціальних мережах, а Кундзідзеза заперечував використання ШІ. Африканські письменники також висловлювали припущення, що такі підозри переважно висувають проти небілих авторів.

Письменник, який живе в Хараре, розповідав BBC після перемоги в жовтні, що поштовхом для твору став вірш південноафриканської поетки Вангіле Гантшо. У ньому йшлося про захоплення її батька будівництвом акваріумів. Кундзідзеза поєднав цей мотив із вигаданими деталями, навіяними власним життям у період, коли приблизно у 2002 році в Зімбабве почалися економічні труднощі.

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