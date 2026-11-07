Премія за ризик аргентинських облігацій зросла до 939 базисних пунктів — The Rio Times

В Аргентині премія за ризик державних доларових облігацій 6 листопада зросла до 939 базисних пунктів проти 787 пунктів тижнем раніше. Це означає, що інвестори вимагали дохідність на 9,39 відсоткового пункту вищу за дохідність державних облігацій США, повідомляє The Rio Times.

Динаміка показника

30 жовтня показник становив 787 пунктів, 2 листопада — 805 пунктів, 3 листопада — 831 пункт, а 4 листопада — 852 пункти. 5 листопада він зріс на 8,6% — до 925 пунктів, після чого наступного дня досяг 939 пунктів. За тиждень премія збільшилася на 152 базисні пункти.

Показник, відомий як riesgo país, або країновий ризик, відображає додаткову дохідність, яку інвестори вимагають за володіння аргентинськими доларовими облігаціями порівняно з казначейськими паперами США. Його відстежують за індексом JPMorgan EMBI. Зростання спреду означає подорожчання залучення фінансування в доларах як для держави, так і для аргентинських компаній.

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Дискусія про підтримку США

Стрибок показника стався у дні навколо проміжних виборів у США 3 листопада 2026 року, на яких партія президента Дональда Трампа зазнала значних втрат. Видання зазначає, що жодне офіційне джерело не пов'язувало зміну спреду з однією конкретною причиною. Серед можливих побоювань інвесторів називають імовірне звуження можливостей адміністрації Трампа підтримувати Аргентину за Конгресу, контрольованого демократами.

У жовтні 2025 року Міністерство фінансів США завершило валютний своп на 20 млрд доларів із Центральним банком Аргентини. У межах такої лінії американська сторона обмінює долари на песо з аргентинським центробанком, що може підтримувати його валютні резерви.

На форумі Abeceb у Буенос-Айресі заступник міністра економіки Аргентини Хосе Луїс Даса заявив, що інтерес США до країни не залежить від того, яка партія перебуває при владі. Він пов'язав цей інтерес, зокрема, з енергетикою та критично важливими мінералами — міддю й ураном. Даса також повідомив, що в межах аргентинського режиму стимулювання великих інвестицій RIGI вже схвалено проєкти приблизно на 75 млрд доларів.

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