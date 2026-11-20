Дослідники Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії у США під час експерименту на щурах встановили, що препарат цинацигуат частково відновив структуру та ефективність старіючих клітин печінки. Після лікування у крові тварин знизилися рівні амілоїду-бета, ліпопротеїнів низької щільності (LDL) та окисненого LDL.

Як повідомляє ScienceAlert, науковці досліджували клітини печінки, які з віком гірше виводять з крові потенційно шкідливі речовини. Цинацигуат, відомий здатністю відновлювати окремі системи клітинної сигналізації, допоміг таким клітинам повернути частину властивостей, характерних для молодшої тканини.

Зміни у фільтрації крові

За даними авторів роботи, препарат зробив старі клітини печінки більш проникними. Це дало змогу пропускати більший обсяг речовин для подальшої фільтрації. Також лікування поліпшило сигнальну взаємодію між клітинами печінки, зокрема гепатоцитами, які виконують значну частину функцій очищення крові.

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Дослідники зафіксували зменшення кількості амілоїду-бета в крові. Цей білок накопичується в мозку людей із хворобою Альцгеймера. Крім того, у тварин знизилися рівні LDL-холестерину та його окисненої форми, пов'язаної з ушкодженням артерій. Надлишок LDL може сприяти атеросклерозу, який звужує артерії та підвищує ризик інсульту й серцевого нападу.

Потрібні дослідження на людях

Результати опубліковано в Journal of Biological Chemistry. Автори наголошують, що це ранні дані, отримані на моделі здорового старіння у щурів. Поки невідомо, чи матиме такий підхід аналогічний ефект у людей і чи вплине він на ризик хвороби Альцгеймера або серцево-судинних захворювань.

Для перевірки цієї гіпотези майбутні дослідження мають оцінити рівні амілоїду-бета не лише у крові, а й у мозку, а також простежити зміни ознак атеросклерозу з часом. Гастроентерологиня Лорі Делів зазначила, що необхідна подальша трансляційна робота, аби з'ясувати, чи можуть ці висновки стати основою нових методів лікування.

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