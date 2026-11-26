Дослідники Комплексного онкологічного центру Сідні Кіммела при Johns Hopkins повідомили про результати доклінічного дослідження експериментального препарату corin для лікування атипових тератоїдно-рабдоїдних пухлин. У лабораторно вирощених клітинах препарат блокував ріст пухлинних клітин і сприяв їхній загибелі, а в мишей із такими пухлинами продовжував життя, повідомляє News-Medical.

Вплив на пухлинні клітини

Атипові тератоїдно-рабдоїдні пухлини є найпоширенішим типом пухлин головного мозку у немовлят. За даними дослідників, після інтенсивного лікування, яке може включати операцію, хіміотерапію, променеву терапію та трансплантацію стовбурових клітин, виживає трохи більше третини немовлят із цим діагнозом. У тих, хто вижив, можуть виникати довічні ускладнення, пов’язані з терапією.

Corin розробили в Johns Hopkins Medicine. Він діє на білок, який утримує пухлинні клітини в незрілому стані, що характеризується швидким ростом. Як з’ясувала команда, препарат змінює епігенетичну регуляцію експресії генів, завдяки чому активуються гени, пов’язані з дозріванням клітин. Дослідники також встановили, що пригнічення білка RCOR2 дає подібні ефекти, що підтримує припущення про вплив corin на епігенетичний комплекс CoRest.

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Наступний етап досліджень

Співавтор роботи, доцент онкології та патології Johns Hopkins Medicine Ерік Раабе зазначив, що дозрівання пухлинних клітин може сприяти появі білків-супресорів пухлин. Це, за його словами, може зупинити ріст клітин, спричинити загибель їхньої частини та потенційно підвищити чутливість новоутворення до хіміотерапії.

Команда вивчає поєднання corin з іншими препаратами. Зокрема, у доклінічному дослідженні тестують його комбінацію з децитабіном, який також впливає на епігенетичну регуляцію генів. Надалі науковці хотіли б провести клінічні випробування комбінованих схем для пацієнтів. Вони також розробили стратегію введення ліків безпосередньо до пухлини або спинномозкової рідини через резервуар Оммая — пристрій, який уже застосовують у клінічній практиці для введення протипухлинних препаратів.

Опис дослідження, яке частково підтримав Національний інститут раку, опублікували 1 листопада в журналі Neuro-Oncology.

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