Кандидат на психоделічний препарат компанії Helus Pharma статистично значуще поліпшив показники депресії в людей із великим депресивним розладом у випробуванні III фази. Водночас у дослідженні зафіксували низку серйозних небажаних явищ, які поставили питання щодо безпеки лікування. Про результати в понеділок повідомила сама компанія, пише STAT News.

Результати через шість тижнів

Учасники, які приймали досліджуваний засіб на додаток до стандартних антидепресантів, через шість тижнів мали зниження показника за шкалою оцінювання депресії MADRS на 19,5 бала. У групі плацебо показник зменшився на 11,9 бала.

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Показники через 12 тижнів

Через 12 тижнів ефект значною мірою зберігався. У групі лікування показник MADRS був нижчим на 16,9 бала, тоді як у групі плацебо — на 9,9 бала. Усі відмінності між групами були статистично значущими.

Helus Pharma належить до компаній, що розробляють психоделічні препарати для лікування депресії.

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