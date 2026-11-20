На симпозіумі з молекулярних мішеней і терапії раку в Барселоні представили результати випробування дараксонрасибу — препарату для лікування поширеного раку підшлункової залози. У дослідженні за участю 61 пацієнта ріст пухлин зупинився у 90% учасників, а більш ніж у 60% новоутворення зменшилися або зникли, повідомляє The Guardian.

Результати випробування

Учасникам нещодавно діагностували поширений рак підшлункової залози, який уже поширився на інші частини організму. Приблизно у 8% пацієнтів пухлини стали невидимими на комп’ютерній томографії.

За учасниками спостерігали в середньому 18 місяців, і в частини з них за цей час рак не повернувся. Через рік після початку лікування живими були 76,6% учасників. Для порівняння, за даними видання, після хіміотерапії без цього препарату протягом року зазвичай виживають 40–45% пацієнтів.

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Як діє препарат

Дараксонрасиб є інгібітором KRAS. Він блокує певні мутації, що трапляються у більшості випадків раку підшлункової залози та стимулюють ріст пухлин. Онколог Меморіального онкологічного центру Слоуна-Кеттерінга в Нью-Йорку Вунґкі Парк, який спеціалізується на пухлинах травної системи та представив результати, заявив, що раніше не бачив, аби так багато пухлин зникало у пацієнтів із раком, який поширився на інші частини організму.

Дослідники наголошують, що препарат поки не можна вважати ліками від раку, оскільки невідомо, як довго він здатен стримувати хворобу. Довші дослідження мають з’ясувати, чи можлива стійка ремісія. Виконавча директорка Cancer Research UK Мішель Мітчелл також заявила про потребу в додаткових випробуваннях, зокрема перед можливою оцінкою препарату для використання Національною службою охорони здоров’я Великої Британії.

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