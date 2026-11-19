У Великій Британії щонайменше один мешканець приймає препарати для схуднення у 8,5% домогосподарств. У серпні 2026 року такі ліки використовували близько 2,6 млн дорослих — приблизно на 700 тис. більше, ніж у лютому, повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження Worldpanel by Numerator.

У лютому користувачі препаратів групи GLP-1 були у 6,3% домогосподарств Великої Британії. До серпня цей показник зріс до 8,5%. Це більше, ніж частка домогосподарств, у яких є вегетаріанці та пескетаріанці разом.

Таблетки та чоловіки серед користувачів

У червні у країні схвалили таблетовані препарати для зниження ваги, зокрема Wegovy. Раніше пацієнтам були доступні лише ін’єкційні варіанти. У липні щоденна таблетка Wegovy надійшла у продаж до британських аптек.

Таблетки приймають 11,2% користувачів GLP-1. Частка чоловіків серед людей, які використовують препарати для схуднення, зросла з 23% у лютому до 32% у серпні. Кількість чоловіків-користувачів майже подвоїлася — з 440 тис. до 830 тис. за дев’ять місяців.

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Старша консультантка Worldpanel by Numerator Нішіта Паттні заявила, що між лютим і серпнем 2026 року кількість користувачів зросла майже так само, як за весь попередній рік. За її словами, для багатьох людей щоденна таблетка зручніша за ін’єкцію.

Зміни в покупках продуктів

Дослідження понад 9,6 тис. домогосподарств також зафіксувало зміни у купівлі продуктів. За рік після початку прийому препаратів домогосподарства з користувачем GLP-1 сукупно витратили на продукти на 1 млрд фунтів менше, ніж очікувалося при порівнянні з подібними домогосподарствами.

За даними Worldpanel, це відповідає 415 млн одиниць товарів, яких не придбали, або 389 фунтам на рік, витісненим із кошика одного такого домогосподарства. Витрати на алкоголь серед користувачів GLP-1 зменшилися на 15% більше, ніж у домогосподарствах без таких користувачів; витрати на чипси скоротилися подібною мірою.

Водночас кількість проданих заморожених готових страв зросла на 30%. Також збільшилися обсяги продажів і витрати на гарячий шоколад та солодові напої. Керівниця напряму державного сектору та харчування Worldpanel by Numerator Шантель Кенна зазначила, що до 2027 року частка домогосподарств із користувачами GLP-1 може перевищити 10%.

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