PREVIA позначив усі 30 майбутніх випадків ПТСР у тесті — News-Medical

У США дослідники NYU Langone Health протестували інструмент штучного інтелекту PREVIA, який аналізує розповіді пацієнтів про травми у відділенні невідкладної допомоги та оцінює ризик розвитку посттравматичного стресового розладу через місяць. Система опрацювала наративи 145 пацієнтів, які звернулися по невідкладну допомогу через фізичні травми.

Як повідомляє News-Medical, у тестуванні моделі правильно визначили понад 95,4% пацієнтів із підвищеним ризиком. В окремому прямому порівнянні PREVIA позначив усі 30 випадків із цієї групи, у яких згодом розвинувся ПТСР. Фахівець відділення невідкладної допомоги, який спеціалізується на ПТСР, правильно визначив 89% цих випадків.

Аналіз однієї відповіді

Для оцінювання ризику система використовує відповідь пацієнта на стандартне запитання про причину звернення до відділення невідкладної допомоги. Відповіді записували та розшифровували для подальшого аналізу. Дослідники зазначили, що мовні моделі можуть виявляти в таких описах ознаки, пов’язані з імовірністю розвитку розладу.

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Перший рівень PREVIA шукає в розповіді прояви під час травми та ранні симптоми у відділенні невідкладної допомоги, зокрема втрату контролю, амнезію або відчуття відстороненості від власного тіла. Далі система враховує чинники ризику, серед яких наявні проблеми з психічним здоров’ям і нижчий соціально-економічний статус, а також захисні чинники — навички подолання стресу та соціальну підтримку.

Пояснення оцінки ризику

Наступний модуль узагальнює висновки моделей у структурований опис, а фінальний поєднує його з віком, статтю, типом травми та відомими показниками поширеності ПТСР. У результаті система формує оцінку ризику та пояснює її зрозумілою мовою. Автори порівняли результати PREVIA з діагнозами, встановленими за допомогою клінічного інтерв’ю CAPS-5, яке вважають еталонним методом діагностики ПТСР.

Дослідження опублікували 9 листопада в журналі Nature Communications. Автори зазначили, що PREVIA створено на основі відкритих моделей без потреби у додатковому навчанні чи тонкому налаштуванні, тому інші лікарні можуть перевірити його роботу незалежно.

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