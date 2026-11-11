Президент Абінадер заявив про допомогу військам Сальвадору на Гаїті — Korea Herald

Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер заявив, що його уряд співпрацює з президентом Сальвадору Наїбом Букеле та надає логістичну й розвідувальну підтримку приблизно 2 500 сальвадорським військовим, які протидіють насильницьким бандам на Гаїті. Про це повідомляє Korea Herald.

Заклик до координації

Операції нещодавно розгорнутих сальвадорських військових привернули увагу, оскільки вони переважно діють поза рамками багатонаціональних сил боротьби з бандами, які підтримує ООН. Абінадер закликав ці сили координувати дії із сальвадорськими військовими, щоб рішуче підтримати сальвадорські сили та позицію президента Букеле.

Речник багатонаціональних сил Ігор Ругвіза заявив, що вони тісно взаємодіють із гаїтянською владою та відповідними міжнародними партнерами задля спільних безпекових цілей. За його словами, ефективна координація та розмежування дій усіх силових структур на Гаїті необхідні для сталого поліпшення безпекової ситуації. Він також наголосив, що діяльність сил здійснюється відповідно до їхнього мандата, системи командування, правил застосування сили та зобов'язань у сфері прав людини.

Прем'єр-міністр Гаїті Алікс Дідьє Фіс-Еме подякував Букеле за підтримку та заявив, що співпраця триватиме. Наступного тижня він планує відвідати Сальвадор, щоб обговорити подальшу присутність сальвадорських військових на Гаїті.

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Операції та застереження

Гаїтянська поліція та сальвадорські військові атакували будинок Вілсона Жозефа, відомого як Ланмо Сан Жу, якого джерело називає лідером банди 400 Mawozo. Під час операції було знищено його будинок і штаб-квартиру угруповання, однак самого Жозефа не вбили.

Сальвадор направив війська після нападу 18 жовтня на чотирьох сальвадорських авіатехніків на території, контрольованій бандами. Вони досі вважаються зниклими безвісти. Представник адміністрації Абінадера не уточнив, яку саме допомогу Домініканська Республіка надає Сальвадору.

Amnesty International закликала уряди Сальвадору та Гаїті забезпечити відповідність операцій сальвадорських військових міжнародному праву прав людини. Організація також закликала оприлюднити угоду про розгортання військ, пояснити правила застосування сили, механізми нагляду та можливість повідомляти про ймовірні порушення без ризику репресій.

Експерти застерігають, що на Гаїті одночасно діє багато різних силових структур, а механізми їхньої координації залишаються незрозумілими. Гаїтянські поліцейські та військові протидіють бандам разом із силами, підтриманими ООН, приватною охоронною компанією, заснованою колишнім військовослужбовцем ВМС США та засновником Blackwater Еріком Принсом, а також сальвадорськими військовими.

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