Президент ANP у Белуджистані Асгар Хан Ачакзай вийшов із в’язниці — Dawn

Президент Awami National Party (ANP) у Белуджистані Асгар Хан Ачакзай був звільнений з окружної в'язниці Чамана в Пакистані за рішенням суду. Як повідомляє Dawn, суд постановив звільнити політика після завершення семиденного фізичного реманду, який раніше було надано поліції.

Звільнення за рішенням суду

Ачакзай очолює осередок Awami National Party у Белуджистані. Його звільнили з окружної в'язниці Чамана після того, як завершився встановлений судом семиденний строк фізичного реманду.

У повідомленні не уточнюється, які саме слідчі дії проводилися в цей період. Водночас зазначається, що після завершення реманду суд наказав звільнити Ачакзая з-під варти.

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Передісторія затримання

Політика затримали минулого тижня після того, як місцевий суд скасував надану йому заставу до арешту. Після скасування цього запобіжного заходу Ачакзая направили до окружної в'язниці Чамана.

Згодом суд задовольнив клопотання поліції про семиденний фізичний реманд. Після спливу цього строку судове рішення передбачило його звільнення з в'язниці.

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