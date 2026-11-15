Президент Аргентини Мілей заявив про висунення на другий термін — Der Spiegel

Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив у Буенос-Айресі, що висуватиметься на другий термін на президентських виборах у жовтні 2027 року. «Для всіх, хто сумнівається, чи висуватимуся я на переобрання: так, я висуватимуся на переобрання», — сказав він під час відкриття виставки в історичному музеї, повідомляє Der Spiegel.

Курс на дерегуляцію

Мілей очолює другу за розміром економіку Південної Америки майже три роки. Він переміг у вирішальному турі президентських виборів 2023 року, обіцяючи радикальну «політику бензопили» — скорочення державного апарату та дерегуляцію економіки.

Бензопила, яку політик демонстративно піднімав під час передвиборчих заходів, стала символом цих обіцянок. За час його президентства інфляція, яка раніше була надзвичайно високою, істотно знизилася після низки реформ. Аргентинська економіка, за наведеними виданням даними, зросла на 4,4% у 2025 році.

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Соціальні наслідки реформ

Водночас політику Мілея критикують через соціальні наслідки його ринково-радикального курсу. В Аргентині скоротили численні посади державних службовців, урізали субсидії та згорнули соціальні програми.

Згідно з офіційною статистикою, третина з 46 мільйонів жителів країни вважається бідною, а багато з них залежать від державної допомоги. Сам Мілей заявив, що Аргентина знову почала економічно зростати після тривалого періоду ізоляції та зубожіння, і додав: «Ми маємо багато роботи, щоб знову зробити Аргентину великою».

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