Президент Бразилії Лула отримав перший смартфон перед другим туром — Dawn

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва за кілька днів до свого 81-річчя отримав новий смартфон. Його колишні помічники заявили, що це перший смартфон політика.

Спроба активніше працювати онлайн

На мітингу в Бразиліа Лула сказав прихильникам, що стає «королем селфі» та справжнім користувачем інтернету. Як повідомляє Dawn, це вказує на його намір краще використовувати соціальні мережі під час виборчої кампанії.

У виданні зазначають, що рішення Лули користуватися смартфоном може свідчити про спробу наздогнати бразильський електорат, значна частина якого проводить час онлайн. Другий тур президентських виборів у Бразилії має відбутися в неділю.

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Молоді кандидати та соцмережі

TikTok, Instagram і WhatsApp стали важливими платформами бразильської політики. Під час парламентських виборів, що проходили одночасно з першим туром президентських перегонів цього місяця, успішними були кілька молодих кандидатів, які активно використовували соцмережі.

Представники правої Ліберальної партії Ніколас Феррейра, 30 років, і Лукас Паванато, 28 років, здобули понад 3 млн голосів кожен у своїх виборчих перегонах. Серед обраних лівих кандидатів понад пів мільйона голосів отримали 33-річна Еріка Хілтон та 21-річна Ана Еліза Сілва. Лула, який уперше балотувався в президенти 1989 року, прагне здобути безпрецедентний четвертий президентський термін.

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