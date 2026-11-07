Президент Бразилії Лула переміг у другому турі виборів — Fortune

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 25 жовтня 2026 року переміг Флавіу Болсонару в другому турі президентських виборів. Лула, який поступився суперникові в першому турі 5 жовтня, здобув перемогу з перевагою понад 3,5 відсоткових пунктів — більш як 4 млн голосів, повідомляє Fortune.

У другому турі Лула подолав відставання у понад 2 млн голосів, збільшив явку та знизив рівень неучасті у виборах. Штат Мінас-Жерайс, який має другий за чисельністю електорат у країні, перейшов на його бік: перевага Лули там становила майже 700 тис. голосів.

Кампанія у WhatsApp

Після першого туру молоді прихильники Лули, які працюють у цифрових комунікаціях, почали поширювати відео у WhatsApp та Instagram. За оцінкою автора матеріалу, ці матеріали були орієнтовані не лише на традиційних виборців лівих, а й на центристів і частину правого електорату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Канал у WhatsApp під назвою «Армія Лули» зріс із 50 тис. підписників 5 жовтня до понад 10 млн у ніч виборів. Його створив федеральний депутат Андре Жанонес із партії Rede, союзної до Партії трудящих Лули. У Мінас-Жерайсі найбільше голосів серед кандидатів до Палати депутатів отримала 21-річна цифрова інфлюенсерка та студентка права Ана Еліза Сантус Сілва, яка належить до Партії трудящих.

Сильні позиції правих у Конгресі

Попри президентську перемогу Лули, Ліберальна партія Флавіу Болсонару матиме значне представництво в парламенті. Після початку роботи нового Конгресу 1 лютого 2027 року вона контролюватиме 28 місць у Сенаті, або 35% складу палати, та 121 місце в нижній палаті, або 24%. Також партія матиме п'ять губернаторських посад.

Автор матеріалу зазначає, що з урахуванням союзників праві можуть отримати більшість в обох палатах Конгресу, що посилить його вплив на законодавство та бюджет. Серед викликів для нової адміністрації Лули названо високий фіскальний дефіцит, який, за наведеними в матеріалі даними, наближається до 8% ВВП.

Читай нас у