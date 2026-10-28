Президент Бразилії Лула у 81 рік пообіцяв працювати цілодобово — Dawn

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, якому у вівторок виповнився 81 рік, заявив, що працюватиме «24 години на добу» після переобрання на четвертий президентський термін. У другому турі виборів, що відбувся в неділю, Лула набрав 51,8% голосів, тоді як його суперник, правий сенатор Флавіу Болсонару, — 48,2%, повідомляє Dawn.

Обіцянка на новий термін

У відео, опублікованому в Instagram, Лула заявив, що має намір провести найкращий президентський термін в історії країни. Він також пообіцяв присвятити весь свій час тому, щоб перетворити Бразилію на країну, «про яку всі мріють».

Лула є одним із найстарших світових лідерів. Президенту США Дональду Трампу, який у червні відзначив 80-річчя, лише на кілька місяців менше.

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Кампанія та підтримка молоді

Під час передвиборчої кампанії Лула відповідав на запитання щодо віку заявами, що він «у найкращій формі». Він бігав під час передвиборчих заходів і публікував у соцмережах відео зі своїх тренувань у спортзалі.

Після поразки в першому турі від Флавіу Болсонару, сина колишнього президента Жаїра Болсонару, кампанія Лули змінила підхід до соціальних мереж. За даними видання, президент придбав свій перший мобільний телефон і назвав себе «королем селфі». Після перемоги він подякував «непокірній молоді» Бразилії за підтримку в кампанії.

Робітнича партія Лули закликала прихильників відзначити його день народження біля президентської резиденції в Бразиліа.

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