Президент Букеле: тіла в Гаїті не належать зниклим технікам — The Rio Times

Президент Сальвадору Найїб Букеле заявив, що чотири сильно обгорілі тіла, які гуманітарна група передала сальвадорським військовим в аеропорту на Гаїті, не належать чотирьом зниклим технікам Військово-повітряних сил Сальвадору. Про це повідомляє The Rio Times.

Заява президента Сальвадору

Букеле написав у соцмережі X: «No son nuestros hombres» («Це не наші люди»). За його словами, серед переданих тіл є дитина, один із загиблих значно вищий за зниклих техніків, а на одному з тіл був елемент форми іншої армії. Особи загиблих публічно не встановлені.

Четверо сальвадорських авіатехніків зникли після нападу 18 жовтня в районі Круа-де-Буке, на північний схід від столиці Гаїті Порт-о-Пренса. Вони залишили броньований автомобіль, що горів. Букеле заявляв, що чоловіків утримують банди, та оголосив операцію з їхнього пошуку і повернення. Чи живі техніки, наразі не підтверджено.

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Операція та ситуація з безпекою

За даними Associated Press, 22 жовтня Сальвадор направив на Гаїті понад 100 військовослужбовців спецпідрозділів. Напад на техніків став першою великою атакою на Сили придушення банд, санкціоновані ООН, від початку їхньої операції. Жодне угруповання публічно не було підтверджене відповідальним за напад.

Станом на 12 жовтня у складі цих сил було 1563 уніформованих співробітники за дозволеної чисельності до 5500 осіб, повідомлялося на засіданні Ради Безпеки ООН 19 жовтня. ООН також повідомляла, що з липня до початку жовтня на Гаїті загинули 1123 людини, ще 440 дістали поранення, а майже 1,5 млн жителів були переміщені.

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