Президент Букеле відкинув звинувачення в авіаударах у Гаїті — Anadolu Agency

Президент Сальвадору Наїб Букеле відкинув звинувачення в тому, що сальвадорські сили в Гаїті завдавали повітряних ударів по цивільних. Він заявив, що гелікоптери Сальвадору, які прибули до країни 29 жовтня, станом на суботу не виконали жодної місії.

Заява Букеле

«Наша місія навіть не має у своєму розпорядженні бомб», — написав Букеле у соцмережі X. Він поставив під сумнів, як нібито атаки могли статися до прибуття сальвадорських ударних гелікоптерів. Президент також зазначив, що прибуття гелікоптерів широко висвітлювали медіа, а також документували на відео й у дописах у соцмережах.

Як повідомляє Anadolu Agency, Букеле звинуватив неурядові організації у поширенні неправдивої інформації та впливі на міжнародні структури. Він назвав їх лобістськими групами злочинних угруповань, що діють під виглядом гуманітарних організацій.

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Лист із вимогою розслідування

Звинувачення висунула Асоціація ООН — Гаїті (UNA-Haiti) у відкритому листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша від 30 жовтня. Організація заявила про нібито авіабомбардування, атаки бойових гелікоптерів та застосування важкого озброєння у густонаселених районах поблизу Порт-о-Пренса, зокрема в Круа-де-Буке, Ханаані та на рівнині Кюль-де-Сак.

UNA-Haiti вимагала розслідувати повідомлення про можливі жертви серед цивільних, заявивши, що серед загиблих нібито були діти. Ці твердження незалежно не підтверджені. Сальвадор направив військових до Гаїті після засідки угруповань 18 жовтня, внаслідок якої зникли безвісти четверо сальвадорських авіатехніків, що служили у силах за підтримки ООН.

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