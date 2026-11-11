Президент Букеле заявив про знищення штабу банди на Гаїті — BBC News

Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив, що сальвадорські військові знищили штаб-квартиру одного з найбільших гаїтянських злочинних угруповань 400 Mawozo під час наземної та повітряної операції поблизу столиці Гаїті Порт-о-Пренса. Як повідомляє BBC News, ціллю став комплекс у передмісті Круа-де-Буке, яке вважають опорним районом угруповання.

Букеле оприлюднив у соцмережі X відео, на якому гелікоптери ведуть вогонь по великому комплексу, а люди залишають його. Президент заявив, що більшість членів банди втекли, не вступаючи в бій. Він також повідомив про знищення будинку лідера угруповання Вілсона Джозефа, відомого як Ланмо Сан Жу.

Дані про наслідки операції

Відео, поширене Букеле, та твердження про те, що атакований комплекс був штабом 400 Mawozo, незалежно не підтверджені. Кілька медіа повідомляли про загибель до 20 людей, однак влада цього не підтвердила. Також немає офіційних даних про масштаб руйнувань комплексу. За інформацією Miami Herald, лідера банди Вілсона Джозефа на місці під час удару не було.

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Miami Herald із посиланням на кілька джерел повідомило, що в операції брав участь підрозділ Національної поліції Гаїті, який використовує дрони, за підтримки сальвадорських військових. Прем'єр-міністр Гаїті Алікс Дідьє Фільс-Еме після операції подякував Сальвадору за участь у боротьбі з бандами та заявив про подальшу співпрацю двох країн із підтримуваними ООН Силами придушення банд.

Сальвадорські військові на Гаїті

Минулого місяця Сальвадор направив на Гаїті понад 2 тисячі військових після викрадення чотирьох техніків військово-повітряних сил Сальвадору. Їх викрали під дулом зброї в жовтні, коли вони купували продукти. Техніки працювали у складі міжнародних Сил придушення банд, до яких входять військові з кількох держав.

400 Mawozo пов'язують із викраденнями людей, вимаганням, убивствами та торгівлею зброєю. Правозахисна організація Amnesty International закликала Гаїті та Сальвадор забезпечити відповідність операцій сальвадорських сил міжнародному праву прав людини. Розгортання сальвадорських військових також викликало запитання критиків щодо їхнього командування та правових підстав операцій у країні.

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