Президент Чехії Петр Павел заявив, що НАТО має жорсткіше реагувати на повторні й навмисні порушення повітряного простору Альянсу з боку Російської Федерації — держави-агресора. Зокрема, йдеться про збиття літаків або інших об’єктів, які входять у повітряний простір союзників. Про це він сказав у недільній дискусійній програмі Чеського телебачення, повідомляє Radio Prague International.

Відповідь на навмисні порушення

Павел також запропонував розглядати економічні або кіберзаходи проти Росії. Водночас він відкинув ідею порушувати російський повітряний простір чи територіальні води у відповідь.

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Президент наголосив, що випадкові вторгнення, спричинені технічними помилками або людським чинником, слід відрізняти від навмисних інцидентів, спрямованих на дестабілізацію країни.

Єдність Європи та протиракетна оборона

За словами Павела, сила Європи полягає в єдності, а країнам ЄС варто узгодити спільні позиції для переговорів із Росією та США. Він також звернув увагу на інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони НАТО. На його думку, розташування Чехії західніше дасть країні більше часу для реагування на можливу ракетну атаку, оскільки першими діятимуть системи оборони ближче до східного кордону Альянсу.

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