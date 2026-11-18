Президент Чилі Хосе Антоніо Каст у вівторок зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном у Шеньчжені, Китай. Це були перші переговори лідерів відтоді, як Каст обійняв посаду в березні. Під час відкритої для преси частини зустрічі він заявив, що представляє державу, а не політичну фракцію, та наголосив на стабільності двосторонніх відносин попри внутрішні обставини в Чилі, повідомляє South China Morning Post.

Зустріч відбулася напередодні саміту лідерів АТЕС у Шеньчжені. Цього року минає десять років від встановлення всеосяжного стратегічного партнерства Китаю та Чилі й 20 років від підписання їхньої угоди про вільну торгівлю.

Співпраця у торгівлі та технологіях

За даними китайського державного агентства Xinhua, Сі Цзіньпін назвав відносини двох країн такими, що перебувають у важливому моменті для відкриття нового майбутнього. Він запропонував продовжувати співпрацю в торгівлі, енергетиці, гірничодобувній галузі, інфраструктурі та астрономії, а також розширювати її на штучний інтелект, полярні й глибоководні дослідження.

Каст заявив, що його уряд знизив податки та послабив регулювання для залучення інвестицій. Після переговорів він повідомив про зустріч представників бізнесу обох країн. За інформацією Xinhua, чилійський президент також порушив питання можливої співпраці у сфері електромобілів, не уточнюючи деталей.

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Китай є найбільшим торговельним партнером Чилі: він купує 37% чилійського експорту та забезпечує чверть імпорту країни. Двостороння торгівля торік сягнула 65,33 млрд доларів. Близько 60% чилійських поставок мідного концентрату в першому півріччі було спрямовано до КНР, тоді як головним покупцем рафінованої чилійської міді залишаються США.

Суперечки довкола кабелю та морської угоди

Зустріч відбулася на тлі напруженості навколо проєкту китайського підводного кабелю та Договору ООН про відкрите море, який регулює морське біорізноманіття в міжнародних водах. У публічних повідомленнях сторін про переговори цей договір не згадувався. Китай просуває місто Сямень як місце розташування органу, передбаченого договором, і заявляв, що це питання вирішували без його відома.

У січні міністр транспорту попереднього уряду Габріеля Борича підписав указ про початок процедури щодо кабельного проєкту, але через два дні скасував його після попередження посольства США про ризики для безпеки. Згодом Борич заявив, що розпорядився скасувати рішення після прямих погроз з боку Вашингтона, зокрема щодо можливої втрати Чилі участі у програмі безвізового в'їзду до США. Посол Китаю Ню Цінбао цього місяця заявив, що проєкт досі не закритий, а попередній уряд помилився, призупинивши його під тиском США.

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