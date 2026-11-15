Президент COP31 закликав країни не відкладати кліматичні цілі — Anadolu Agency

Президент COP31 і міністр довкілля, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мурат Курум в Анталії закликав держави не зволікати з визначенням цілей для протидії зміні клімату. За його словами, молодь і суспільства очікують від політиків конкретних рішень.

В інтерв’ю CNN International Курум заявив, що головування COP31 має продемонструвати рішучість у протидії руйнівним наслідкам зміни клімату. Він зазначив, що держави мають різні можливості та пріоритети, але країни, які вже вживають необхідних заходів, отримують перевагу.

Електрифікація до 2035 року

Як повідомляє Anadolu Agency, Курум назвав важливою ціллю COP31 підвищення глобального рівня електрифікації до 35% до 2035 року. На його думку, ширше використання електроенергії у транспорті, промисловості та виробництві сприятиме скороченню споживання викопного палива за умови отримання електрики з чистих джерел.

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Міністр також заявив, що не вважає викопне паливо значущим джерелом енергії в майбутньому. Він пов’язав перехід із розвитком технологій і здешевленням відновлюваної енергетики. За словами Курума, виробництво 1 000 мегаватів енергії, яке раніше коштувало понад 1 млн доларів, завдяки відновлюваним джерелам тепер може обходитися у 400 тис. доларів.

Критерії успіху саміту

Відповідаючи на запитання про те, що означатиме успіх COP31 через десять днів, Курум сказав, що його визначатимуть за практичними наслідками ухвалених рішень. Серед можливих показників він назвав вищу врожайність у сільському господарстві, стійкіші міста, ширше використання відновлюваної енергетики та посилення безпеки.

За словами Курума, учасники саміту мають залишити Анталію з відчуттям, що там ухвалили рішення для зміни негативного перебігу подій і досягли реального поступу в протидії зміні клімату.

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