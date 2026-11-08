Президент Єгипту ас-Сісі доручив вивчити стратегічні резерви — The National

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив новоствореному Національному органу з управління кризами та надзвичайними ситуаціями вивчити створення стратегічних резервів держави. Орган очолює начальник штабу збройних сил генерал Мохаммед Абдель Рахман Рабіа.

Як повідомляє The National, президент поставив завдання розглянути формування резервів для реагування на надзвичайні ситуації у координації з державними установами. Доручення дали на тлі побоювань, що можливе відновлення масштабних бойових дій між Іраном і США здатне порушити ланцюги постачання.

Продовольчі запаси

За даними видання, Єгипет, населення якого становить 110 мільйонів людей, стежить за запасами базових продуктів, передусім пшеничного борошна. Джерела у сфері безпеки пов’язують це з ризиками для постачання у разі масштабних бойових дій у Червоному морі.

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Минулого місяця уряд заявляв, що запасів основних продовольчих товарів країні вистачить на шість місяців. У той самий період державний імпортер Future of Egypt придбав п’ять партій пшениці — це стало однією з найбільших закупівель за останні шість місяців.

Посилення готовності

За інформацією джерел The National, єгипетські збройні сили перевели у стан підвищеної готовності, а системи протиповітряної оборони посилили вздовж узбережжя Червоного моря та біля Суецького каналу. Каїр також оголосив про плани розгорнути війська у Саудівській Аравії для захисту союзника від атак єменських хуситів. Парламент схвалив це розгортання, однак Каїр і Ер-Ріяд не підтверджували прибуття єгипетських військових до королівства.

Минулого тижня ас-Сісі заявив, що військова ескалація матиме катастрофічні наслідки для регіону та світу, й закликав сторони знайти дипломатичне рішення, перш ніж стане запізно.

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