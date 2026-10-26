Президент Єгипту ас-Сісі закликав реформувати Радбез ООН — Anadolu Agency

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у Каїрі закликав до справедливого врегулювання палестинського питання та всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву президентства Єгипту.

Реформа ООН і палестинське питання

Ас-Сісі наголосив на необхідності посилити роль ООН і відновити довіру до багатосторонньої системи через дотримання Статуту організації. Він підтвердив підтримку Єгиптом центральної ролі ООН у підтриманні міжнародного миру та безпеки, а також закликав до скоординованих міжнародних зусиль для мирного врегулювання конфліктів.

Єгипетський президент також заявив про потребу реформувати Раду Безпеки так, щоб вона відображала міжнародні баланси. Каїр, за його словами, підтримує всеосяжну реформу та посилення представництва Африки в органі.

Ас-Сісі позитивно оцінив позицію Гутерреша щодо палестинського питання та необхідності його справедливого і всеосяжного розв'язання. У заяві президентства також зазначено, що тривалий мир у регіоні неможливий без справедливого врегулювання палестинського питання.

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Газа, Іран і регіональні конфлікти

Гутерреш привітав зусилля Єгипту зі зміцнення домовленостей про припинення вогню в Газі. Він також відзначив роль Каїра у сприянні доправленню гуманітарної допомоги до анклаву та забезпеченні її надходження тим, хто її потребує.

Генсек ООН висловив глибоку стурбованість розвитком подій на окупованому Західному березі річки Йордан і закликав міжнародну спільноту виконати свої обов'язки для припинення порушень проти палестинців у Газі та на Західному березі.

Під час зустрічі також обговорили ситуацію в регіоні Затоки, на Африканському Розі, у Судані та Лівії. Гутерреш відзначив зусилля Єгипту із запобігання ескалації в регіоні Затоки та заявив про можливість досягти домовленостей щодо свободи судноплавства Ормузькою протокою і мирного врегулювання питання ядерної програми Ірану.

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