Президент Єгипту Сісі закликав США та Іран до угоди — Anadolu Agency

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в Каїрі закликав Сполучені Штати та Іран проявити гнучкість для досягнення домовленості. Він попередив, що відновлення бойових дій може втягнути регіон у ширший конфлікт із катастрофічними наслідками.

Заклик до діалогу

На спільній пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар ас-Сісі заявив, що угода має враховувати головні вимоги та занепокоєння обох сторін. Єгипетський лідер закликав Вашингтон і Тегеран вести діалог, перш ніж стане запізно, оскільки нові військові операції, за його словами, матимуть тяжкі гуманітарні та економічні наслідки для регіону й поза його межами.

Як повідомляє Anadolu Agency, ас-Сісі назвав президента США Дональда Трампа людиною миру та висловив упевненість, що той підтримає посередників у досягненні домовленості. Він також заявив, що Єгипет співпрацюватиме з регіональними та міжнародними партнерами для зниження напруженості й мирного врегулювання.

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Посередництво Катару

Ас-Сісі також відкинув будь-які загрози безпеці Саудівської Аравії та інших держав Перської затоки, підтвердивши солідарність Каїра з ними. Заява пролунала на тлі посередництва Катару між Вашингтоном і Тегераном через напруженість довкола морської блокади США та безпеки в Ормузькій протоці.

Іран у понеділок заявив, що продовжує обмінюватися повідомленнями зі США через посередників, а відкриття протоки залежить від припинення Вашингтоном блокади. США та Ізраїль розпочали атаки проти Ірану 28 лютого, після чого Тегеран завдавав ударів по Ізраїлю та американських об’єктах у регіоні. У квітні було досягнуто угоди про припинення вогню.

США та Іран 18 червня підписали меморандум про свободу судноплавства в Ормузькій протоці, однак його реалізація зупинилася через розбіжності щодо безпеки в протоці.

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