Президент Ердоган назвав умову врегулювання кіпрського питання — Cyprus Mail

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що справедливе, тривале та стійке врегулювання кіпрського питання залежить від співіснування двох держав поруч. Про це він написав у листі турецько-кіпрському лідеру Туфану Ерхюрману з нагоди 43-ї річниці проголошення незалежності турецько-кіпрською владою у 1983 році, повідомляє Cyprus Mail.

Заклик до міжнародного визнання

У листі Ердоган привітав Ерхюрмана та турецьких кіпріотів із річницею заснування утворення, яке Туреччина називає Турецькою Республікою Північного Кіпру. Президент Туреччини заявив, що його досягнення в різних сферах є для Анкари джерелом гордості.

За словами Ердогана, міжнародна спільнота має визнати Турецьку Республіку Північного Кіпру та встановити з нею дипломатичні, політичні й економічні відносини. Він додав, що Туреччина продовжує докладати зусиль у цьому напрямі.

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Заяви турецьких посадовців

Міністерство закордонних справ Туреччини також заявило, що декларація незалежності турецько-кіпрської влади стала символом боротьби турецьких кіпріотів за суверенітет і виживання. У відомстві зазначили, що за підтримки Туреччини турецькі кіпріоти й надалі житимуть у свободі та безпеці.

Директор з комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран своєю чергою заявив, що Анкара продовжить захищати права, суверенну рівність і безпеку турецьких кіпріотів.

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