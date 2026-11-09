Президент Ердоган передав Трампу занепокоєння щодо атак на Іран — Asharq Al-Awsat

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що під час нещодавньої телефонної розмови передав президентові США Дональду Трампу занепокоєння Анкари щодо можливих нових атак на Іран. Туреччина не хоче нової хвилі атак на Іран, сказав Ердоган журналістам на борту літака, яким повертався з Азербайджану, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Телефонна розмова з Трампом

Ердоган повідомив, що висловив президенту США позицію Туреччини щодо можливих атак на Іран. Джерело не наводить дати телефонної розмови та її інших деталей.

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Заклик до дипломатії

За словами Ердогана, Туреччина за кожної нагоди наголошує, що такі питання можна врегулювати шляхом діалогу та дипломатії. Він сказав, що ситуація знову набуває негативного розвитку.

Турецький президент також заявив, що його країна докладає всіх можливих зусиль, аби запобігти цьому. Офіс президента Туреччини поширив стенограму його заяви в понеділок.

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