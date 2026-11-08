Президент Ердоган підтримав мирні зусилля Азербайджану — The Express Tribune

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Шуші, Азербайджан, заявив про підтримку зусиль Баку зі встановлення тривалого миру на Південному Кавказі. Переговори відбулися 8 листопада, у день шостої річниці перемоги Азербайджану в Карабаській війні 2020 року.

Як повідомляє The Express Tribune, Ердоган заявив, що події 2020 року відкрили для регіону нову епоху. За його словами, теперішнє завдання полягає в тому, щоб доповнити військову перемогу «тривалим миром і стабільністю».

Відбудова Карабаху

Турецький президент також відзначив відбудову територій Карабаху, заявивши, що Анкара й надалі ділитиметься досвідом та сприятиме проєктам реконструкції й розвитку. Він згадав міжнародний центр підготовки фахівців лісового господарства та розсадник, створені в Джебраїлі за участю турецького Міністерства сільського і лісового господарства.

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Ердоган повідомив, що в Агдамі розпочали будівництво школи на 40 класів площею 14,5 тисячі квадратних метрів. Він висловив сподівання, що наступного року зможе відкрити цей заклад разом з Алієвим. Президент Туреччини також звернув увагу на інфраструктурні роботи дорогою від міжнародного аеропорту Фізулі до Шуші, зокрема на сім тунелів, через які проїхала делегація.

Союз Туреччини та Азербайджану

Ердоган назвав відносини Туреччини й Азербайджану союзницькими та послався на Шушинську декларацію, підписану 15 червня 2021 року. За його словами, документ підніс двосторонні відносини до рівня союзництва, а обидві країни також працюють над посиленням Організації тюркських держав.

Своєю чергою Алієв подякував Туреччині за підтримку під час 44-денної Другої карабаської війни. Він назвав єдність двох держав «вічною і непохитною» та заявив, що спроби послабити їхні відносини не матимуть успіху.

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