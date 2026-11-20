У Брюсселі, Бельгія, президент Європейської ради Антоніу Кошта розглядає можливість попросити уряди країн ЄС підтримати податок для великих технологічних компаній, зокрема Google і Meta. Такий збір міг би збільшити бюджет ЄС на 2028–2034 роки, який оцінюють приблизно у €2 трлн, і допомогти узгодити його остаточний обсяг, повідомляє Politico.

Пошук нових доходів

Кошта має представити переглянуту бюджетну пропозицію на 2028–2034 роки в суботу. Він прагне, щоб лідери ЄС досягли домовленості до кінця року — перед виборами у Франції, Італії та Польщі, які, за даними видання, можуть ускладнити переговори.

Обговорення бюджету супроводжується суперечками між країнами, які хочуть скоротити видатки та переорієнтувати їх на оборону й безпеку, і державами, що виступають за більший бюджет для традиційних напрямів, зокрема сільського господарства та регіонального розвитку.

Податок на цифрові компанії розглядають як один із нових власних ресурсів ЄС — джерел доходів, які могли б зменшити залежність бюджету від національних внесків. За оцінкою Єврокомісії, збір у 3% із певних потоків доходів великих цифрових компаній міг би приносити €5 млрд щороку.

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Позиції країн-членів

У минулому багато урядів ЄС не підтримували цифровий податок через ризик відповіді з боку Вашингтона. Прихильники ініціативи вважають, що слабкі результати Республіканської партії на проміжних виборах у США, висока інфляція та посилення критики технологічних компаній можуть зменшити ймовірність торговельних погроз з боку адміністрації Дональда Трампа.

Зокрема, Німеччина, яка раніше заперечувала проти запропонованого Єврокомісією податку на бізнес CORE, стала більш прихильною до ідеї цифрового податку. CORE передбачав фіксований збір із компаній із доходом понад €100 млн. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, за словами двох дипломатів ЄС, допустили такий варіант під час зустрічі лідерів країн Північної Європи в Дубліні.

Франція, Італія та Іспанія, які вже мають національні цифрові податки, традиційно підтримують загальноєвропейське рішення. Водночас Ірландія, де розташовані європейські підрозділи Google і Microsoft, сигналізувала про можливу незгоду. Окремо команда Кошти готова вивчати можливість податку для криптовалютних компаній у довшій перспективі; цей варіант вважають технічно складнішим.

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