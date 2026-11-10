Президент FIA Бен Сулайєм хоче скасувати вікові обмеження — BBC Sport

Президент Міжнародної автомобільної федерації FIA Мохаммед Бен Сулайєм планує запропонувати скасування вікових обмежень для посадовців організації. Ініціативу мають винести на затвердження Генеральної асамблеї FIA, яка наступного місяця відбудеться у Шанхаї, Китай, повідомляє BBC Sport.

Пропозиція для Генеральної асамблеї

Чинний статут FIA не дозволяє людям віком понад 75 років балотуватися до президентської команди. У документі, з яким ознайомилося BBC Sport, зазначено, що вікові ліміти можуть звужувати коло кваліфікованих кандидатів, чий досвід та експертиза могли б бути корисними для федерації.

Речник FIA заявив, що пропозицію схвалили всесвітні ради для подання відповідно до процедури, передбаченої статутом. Вона набуде чинності лише в разі підтримки Генеральною асамблеєю. За його словами, віковий ценз виключає кандидатів лише через дату народження, незалежно від їхнього досвіду, знань чи спроможності зробити внесок у роботу організації.

Попередні зміни правил

Шість місяців тому Бен Сулайєм скасував обмеження щодо кількості термінів для керівників FIA. Критики вважають нову ініціативу черговим кроком, який може дати йому змогу залишатися президентом федерації довічно.

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Віковий поріг у 70 років у FIA запровадили 2023 року, а 2024-го підвищили до 75 років. Тоді федерація пояснювала це модернізацією управління та наближенням вимог до сучасних практик лідерства. Бен Сулайєм, якому 64 роки, уперше очолив FIA у 2021 році та був переобраний без суперників у грудні 2025 року. Колишня гонщиця Лаура Вілларс оскаржує виборчий процес FIA в суді Франції.

Звернення Автомобільної федерації України

Автомобільна федерація України просить включити до порядку денного асамблеї питання щодо ймовірних порушень статуту FIA та Міжнародного спортивного кодексу Російською автомобільною федерацією (RAF). За даними FAU, RAF відкрила регіональні представництва у чотирьох містах України.

FAU просить призупинити членство RAF у FIA, доки вона не закриє офіси в Україні та не припинить там діяльність. Президент FAU Олександр Фельдман заявив, що пропозиція відповідає позиції Міжнародного олімпійського комітету щодо умов участі російських спортсменів у змаганнях.

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