Президент FIA Бен Сулайєм заявив про звернення BYD і Geely щодо F1 — Electrek

Китайські автовиробники BYD і Geely зверталися до Міжнародної автомобільної федерації щодо можливого входу до Формули-1. Про це президент FIA Мохаммед Бен Сулайєм заявив на New Economy Forum у Мадриді, Іспанія, повідомляє Electrek.

За словами Бен Сулайєма, він пропонував BYD придбати одну з чинних команд замість створення нової. Однак компанія не зацікавилася таким варіантом, оскільки хоче мати власну команду. Президент FIA порадив автовиробнику повернутися із серйозною пропозицією, яка б доводила життєздатність проєкту.

Процесу для нової команди немає

Наразі FIA не проводить процедури відбору для 12-ї команди Формули-1, ані BYD, ані Geely не мають угоди про участь у чемпіонаті. Бен Сулайєм наголосив, що китайські виробники не отримають особливих умов: будь-яка заявка проходитиме такий самий процес, як і звернення інших потенційних учасників.

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Водночас президент федерації заявив, що хотів би бачити наступного нового учасника Формули-1 із Китаю. Він послався на розвиток електромобільних технологій у країні та проведення Гран-прі Китаю в Шанхаї.

Позиція BYD та зміни в регламенті

BYD раніше вже розглядала можливість участі у Формулі-1 через купівлю команди або створення нової. У квітні віцепрезидентка компанії Стелла Лі повідомляла про зустріч із генеральним директором Формули-1 Стефано Доменікалі в Шанхаї. У липні вона сказала, що конкретного плану немає, хоча така мета зберігається.

Спеціальний радник BYD Альфредо Альтавілла заявляв, що компанія не братиме участі у Формулі-1 лише задля розміщення логотипа на боліді, а розглядатиме чемпіонат, якщо її технології можуть бути корисними для спорту. У 2026 році силові установки Формули-1 мають приблизно порівну поєднувати потужність двигуна внутрішнього згоряння та електричної частини, однак FIA вже погодила зміщення співвідношення до 60% на користь ДВЗ у 2027 і 2028 роках. Бен Сулайєм також просуває перехід на V8 зі сталим паливом і незначною електрифікацією в наступному циклі правил.

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