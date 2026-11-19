У Рабаті, Марокко, 18 березня відбудуться вибори президента ФІФА, на яких чинному очільнику організації Джанні Інфантіно протистоятимуть француз Філіпп Діалло та японець Кодзо Ташіма. Як повідомляє France 24, ФІФА підтвердила подання їхніх кандидатур.

Подання документів

Діалло і Ташіма до опівночі подали документи в Цюриху. До заявок вони додали листи про висунення від п’яти федерацій-членів ФІФА.

У голосуванні візьмуть участь 211 федерацій-членів організації. Інфантіно, який перебуває на посаді 11 років, офіційно матиме двох суперників.

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Перевірка кандидатур

ФІФА передала кандидатури до виборчого комітету для перевірки та ухвалення рішення про допуск до виборів. До 18 лютого виборча комісія у складі трьох членів має повідомити всі 211 федерацій, кого внесуть до виборчого бюлетеня.

Претенденти мають пройти перевірку на відповідність вимогам і доброчесність. Рішення комісії можна буде оскаржити у Спортивному арбітражному суді в Лозанні, Швейцарія.

Критики Інфантіно, яких очолює УЄФА, намагаються замінити його після того, як у липні стало відомо про його непублічний план продати приватним інвесторам частки у прибутках від чемпіонату світу. Згодом він відмовився від цього проєкту на тлі різкої реакції.

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